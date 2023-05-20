رائحة كريهة.. أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل عامل مكبل الأيدي

تكثف مباحث المنوفية، من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة عامل داخل شقته مقتولا ومكبل اليدين والقدمين، حيث أبلغ جيرانه أسرته عقب انبعاث رائحة كريهة من شقته.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة الباجور بتلقيهم بلاغا من شاب بقيام الأهالي بابلاغه بانبعاث رائحة كريهة من شقة والده، وبانتقال قوات الأمن تبين العثور علي جثة والده داخل شقته مقتولا ومكبل اليدين والقدمين.



وبالانتقال، أكد الشاب أن والده يسكن بمفرده وقام الأهالي بابلاغه باختفاء والده وانبعاث رائحة كريهة من شقته، حيث تكثف المباحث من جهودها لكشف غموض الواقعة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.