شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم في فيضانات بمنطقة إميليا رومانيا بشمال إيطاليا بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وفق ما ذكرت صحف دولية.



ومن المتوقع أن تصل الأضرار إلى المليارات من عملة اليورو.

وسقط ما يصل إلى 20 بوصة من الأمطار في 36 ساعة فقط في بعض المناطق.

شهد شمال إيطاليا عامين من الجفاف ، مما جعل من الصعب على الأراضي الجافة والأنهار امتصاص المياه عند هطول الأمطار.



وقال عالم المناخ في المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا ، أنتونيلو باسيني ، إن الأرض "غير لم تتحمل هذه الكمية من الأمطار" .

ويعد ذلك، ثاني حدث فيضان كبير تشهده المنطقة خلال أسبوعين فقط، وقد أدى هذا الفيضان الأخير إلى تدفق عشرين نهراً وروافد على ضفافها.

وتعرضت المنطقة لما يصل إلى 300 انهيار أرضي، كما تضرر أو دمر أكثر من 400 طريق.

حدد المعهد العالي لحماية البيئة والبحوث إميليا رومانيا كواحدة من أكثر المناطق المعرضة لخطر الفيضانات في إيطاليا.



وقام أكثر من 10000 شخص بإخلاء منازلهم ، وتعين إنقاذ البعض من أسطح المنازل والشرفات مع ارتفاع منسوب المياه. ولا تزال بعض القرى النائية معزولة منذ يوم الجمعة بسبب الانهيارات الأرضية.

وتم إلغاء سباق فورميلا وان إيميلا، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة من الفيضانات المدمرة.