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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : استمرار فعاليات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بالمراكز والأحياء

إستمرار فاعليات مبادرة
إستمرار فاعليات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الزراعة والتشجير التي يتم تنفيذها بالمراكز والأحياء وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة 100مليون شجرة" من كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لافتاً إلى ضرورة العناية والحفاظ على ما يتم انجازه وزراعته من تلك الأشجار وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى منها لتوفير بيئة نظيفة والحد من التغيرات المناخية بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجيه الوطنية لتغير المناخ 2050 مشيراً إلى تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.


وفي هذا الإطار واصلت إدارتي شئون البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة تنفيذ فعاليات المبادرة وذلك بعدد من الشوارع والميادين بحي شرق وحي غرب أسيوط وعدد من المراكز (القوصية ، ديروط ، ابوتيج ، صدفا ، ...) وغيرها فضلاً عن المتابعة المستمرة لزراعة الأشجار الواردة للمحافظة من وزارة التنمية المحلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠مليون شجرة" التي تساعد على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتهدف إلى الحد من التغيرات المناخية والحد من أسباب الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء وتوفير الظل لحماية المواطنيين من أشعة الشمس المحرقة صيفاً والناحية الاقتصادية تكون كمصدر لإنتاج الثمار  والأخشاب.

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وأوضح عنتر محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ان نصيب محافظة أسيوط من المرحلة الأولى من المبادرة ١٧٠ ألف شجرة منها ٥٥ ألف شجرة مثمرة و ١١٥ الف شجرة زينة تم وجاري توريدها وتوزيعها إلى الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لتقوم بزراعتها بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة مشيراً إلى زراعة أشجار الزينة غير المثمرة بمداخل المدن والقرى وعلى جانبي الطرق العمومية والطرق الصحراوية والحدائق والمنتزهات والمسطحات المفتوحة والمناطق الصناعية وزراعة الأشجار المثمرة داخل المنشآت التعليمية والصحية والخدمية مثل المدارس والمعاهد الأزهرية والمستشفيات والوحدات الصحية والوحدات المحلية ومراكز الشباب وعمليات المياه وغيرها.


وأضاف رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط ،أنه تم التنسيق مع ادارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء للمتابعة المستمرة لاعمال التشجير والحفاظ عليها وضمان الاستدامة لها طبقا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لافتاً إلى المتابعة المستمرة من كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك للتأكد من قيام الوحدات المحلية بزراعة تلك الأشجار في المناطق المحددة بخطط التوزيع والتأكد من وضع الدعامات الخشبية اللازمة لسند الأشجار مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الأشجار ورعايتها بعد الزراعة وريها بإنتظام لضمان الاستدامة لها لتحقيق الهدف من زراعتها فضلاً عن إشراك رجال الدين والجمعيات الأهلية مع الوحدات المحلية في توعية المواطنين بأهمية زراعة الأشجار والحفاظ عليها من الناحية الدينية والبيئية لما لها من فوائد بالنسبة لهم وللبيئة المحيطة بهم ولما تحققه من مظهر جمالي وكونها رئة تنفس جديد لهم.

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