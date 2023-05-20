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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

9 حالات في الساعة..أرتفاع حالات الطلاق بالعراق وربع الزيجات مهددة بالإنفصال

أرتفاع مهول بحالات
أرتفاع مهول بحالات الطلاق بالعراق.. 9 حالات بالساعة

أذاعت فضائية العربية تقرير فيديو عن أرقام صادمة للطلاق في العراق، تشهد محاكم عراقية ارتفاعا بحالات الطلاق خاصة في بغداد والبصرة إذ وصلت وفق إحصائيات إلى 9 حالات في الساعة.

وكشف التقرير، أن العراق ينتهي فيها ربع الزيجات بالطلاق في البلاد ويكون السبب في غالبيتها العنف الأسري وزواج القصر.

العنف الأسري

وأوضحت بشري العبيدي خبيرة قانونية، أن العنف الأسري هو الذي أخذ أشكال وحشية في المجتمع العراقي وسببها أرتفاع حالات الطلاق، كما أن زواج القصر انتشر بشكل كبير فهناك رجال متقدمة بالعمر يتزوج بطفلة، وأيضا سيدات متقدمة بالعمر تتزوج من شاب أصغر منها.

وأكد التقرير، أن المتضرر الأول من الطلاق هم الأطفال حال وجودهم، بينما لا تجد المرأة طريقة لتعيل نفسها، إضافة للتبعات النفسية جراء التفكك الأسري.

أضاف مختصون، أن الوضع ينذر بكارثة اجتماعيه ما لم توضع قوانين واضحة خاصة للعنف الأسري.

 

 

 

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