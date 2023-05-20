بعد السيطرة عليها.. موعد تسليم «فاجنر» باخموت للجيش الروسي

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من موسكو، إن القوات الروسية تمكنت اليوم السبت من إعلان السيطرة الكاملة على مدينة باخموت، بحسب ما أعلنه قائد مجموعة فاجنر العسكرية.

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تلك السيطرة استغرقت ما يقرب من 7 أشهر، وأن قائد قوات فاجنر أعلن أن قواته تنسحب وتسلم مدينة باخموت للجيش الروسي الخميس المقبل.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن السيطرة على مدينة باخموت مهمة جدًا في مساعدة الجيش الروسي للتقدم إلى مدن دونيتسك ولوجانسك، لافتًا إلى أن السيطرة على المدينة يعد انتصارًا جديدًا للجيش الروسي.

وتابع: «وزارة الدفاع الروسية أعلنت رسميًا السيطرة الكاملة على مدينة باخموت، فيما عدا بعض الأماكن غرب المدينة»