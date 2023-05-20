إبراهيم سعيد بعد تأهل الوداد لملاقاة الأهلي: نهائي الكبار

انتهت مباراة صن داونز والوداد المغربي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى معقل فريق صن داونز بجنوب أفريقيا.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه علي "فيسبوك":" الأهلي والوداد المغربي في النهائي، فريق الوداد عمل مباراة كبيرة أمام صن داونز

وتابع "نهائي الكبار للمرة التانية علي التوالي وأتمني تركيز لاعبي الاهلي والجهاز الفني من الآن باذن الله البطوله ال ١١ أهلاويه ❤️🦅"



وبهذا التعادل ضمن نادي الوداد التأهل للمباراة النهائية، حيث سيكون خصما للنادي الأهلي المصري للعام الثاني على التوالي.



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة.