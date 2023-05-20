عبد المنعم فؤاد يتابع اختبارات المُحفظين من 14 محافظة للعمل بالرواق الأزهري|صور

تابع اليوم السبت 20 مايو 2023، الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، اختبارات المحفظين للعمل بأروقة القرآن الكريم والتجويد بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية.

وتستقبل لجان الاختبارات بالجامع الأزهر المتقدمين من 14 محافظة وهي: " القاهرة، الجيزة، الغربية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، إن الاختبارات انطلقت صباح اليوم السبت بالجامع الأزهر وشملت المتقدمين من ١٤ محافظة، وبلغ عدد المتقدمين ٣٥٠٠، موزعين على ١٨ لجنة، وذلك على مدار ٨ أيام داخل الرواق الأزهري بالجامع الأزهر.

وشدد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، خلال تفقده أعمال الاختبارات يرافقه الشيخ حسن عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة، على المسئولين بضرورة تهيئة الأجواء للممتحَنين، وتذليل جميع العقبات أمامهم مع الالتزام بجميع الضوابط والمعايير التي تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأوضح فؤاد، للمتقدمين أن الاختبارات تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الممتحَنين، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر يتابع الاختبارات أولا بأول، لافتا إلى أن هذه الاختبارات تتم بناء عليها اختيار الكوادر التي ستحفِّظ أبناء الرواق الأزهري القرآن الكريم؛ لذا يتم اختيارهم بعناية فائقة.

وفي سياق سابق أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر أنه تم الإعلان عن هذه المسابقة في مارس الماضي على صفحة الجامع الرسمية بالفيسبوك، عن حاجة الجامع الأزهر لمحفظين للعمل بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وبقية فروع الرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية، وتم إجراء الاختبارات خلال الأيام الماضية في مقرات الأقصر وأسيوط والإسكندرية، وضمت 12 محافظة بالوجهين البحري والقبلي، وذلك تسهيلا على الممتحَنين.

وتنعقد لجان الاختبار برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وأعضاء لجنة مراجعة المصحف وباحثي الجامع الأزهر، وبالتعاون مع قطاع الكمبيوتر التعليمي للمناطق الأزهرية للإشراف على برامج الحاسب الآلي.

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