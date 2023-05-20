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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بينها ستروين ونيسان .. 5 سيارات اِعرف أسعارها الجديدة

5 سيارات جديدة تغيرت
5 سيارات جديدة تغيرت اسعارهم خلال مايو 2023

شهد السوق المصري للسيارات بعض التغيرات السعرية الجديدة، والتي شملت النسخة ستروين C4 موديل 2023 حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 120 ألف جنيه، إضافة إلى السيارة اير كروس C5 بزيادة بلغت 150 ألف جنيه.

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وارتفعت أيضا أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024 بقيمة قدرها 25 ألف جنيه، إلى جانب النسخة سنترا التي شهدت زيادة بلغت 45 ألف جنيه، اضافة إلى قائمة اسعار سيارات بيستون ومنها النسخة B70 التي شهدت زيادة قدرها 244 ألف حتى 329 ألف جنيه بعد تقديم موديل 2023.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات جديدة تغيرت اسعارهم خلال مايو 2023

5 سيارات جديدة تغيرت اسعارهم خلال مايو 2023

1 - ستروين C4 موديل 2023

 

ارتفعت اسعار ستروين C4 موديل 2023 بقيمة قدرها 120 ألف جنيه، حيث اصبحت الفئة الاولى تقدم بسعر مليون و39 ألف جنيه بدلاً من 919 ألف جنيه، و مليون و49 ألف جنيه بدلاً من 929 ألف جنيه للفئة الثانية، كما ارتفعت اسعار الفئة الثالثة من 999 ألف إلى 119 ألف جنيه، بالاضافة إلى الفئة الرابعة التي جاءت بسعر مليون و129 ألف جنيه بدلاً من مليون و9000 جنيه.

 

وتعتمد هذه السيارة على محرك تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مكون من 8 سرعات أوتوماتيكية الأداء، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية.

5 سيارات جديدة تغيرت اسعارهم خلال مايو 2023

2 – ستروين C5 ايركروس موديل 2023 

 

تقدم الفئة الاولى بسعر مليون و209 ألف جنيه بدلاً من مليون و59 ألف جنيه، و مليون و339 ألف جنيه بدلاً من مليون و189 ألف جنيه للفئة الثانية، بالاضافة إلى الفئة الثالثة والتي جاءت بسعر مليون و379 ألف جنيه بدلاً من مليون و229 ألف جنيه، إلى جانب الفئة الرابعة والتي يقدر سعرها بـ مليون و469 ألف جنيه بدلاً من مليون و319 ألف جنيه.

 

وتضم السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2023 محرك بقوة 165 حصانا، سعة 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع القدرة على التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لـ 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية، بينما تستخدم ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 201 كيلومتر/س.

5 سيارات جديدة تغيرت اسعارهم خلال مايو 2023

3 – نيسان صني موديل 2024 

 

يبلغ سعر الفئة الاولى مانيوال نحو 448.400 ألف جنيه بدلاً من 423.400 ألف جنيه، وبسعر 479.500 ألف جنيه بدلاً من 454.500 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 475 ألف جنيه، و 514 ألف جنيه بدلاً من 489 ألف جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات، حيث شهدت جميع الفئات زيادة اجمالية قدرها 25 ألف جنيه.

 

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال للفئة الاولى، بينما جاءت الفئات الاخرى بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 4 نقلات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

5 سيارات جديدة تغيرت اسعارهم خلال مايو 2023

4 – نيسان سنترا موديل 2024 

 

شهدت الفئة الوحيدة المقدمة من النسخة نيسان سنترا موديل 2024 زيادة قدرها 45 ألف جنيه، حيث ارتفعت اسعارها من 623.500 ألف جنيه إلى 668.500 ألف جنيه، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

5 سيارات جديدة تغيرت اسعارهم خلال مايو 2023

5 – بيستونB70  موديل 2023 

 

طرحت شركة بيستون نسختها B70 موديل 2023 بزيادة تراوحت بين 244 ألف جنيه و 327 ألأف جنيه، حيث قدرت الفئة الاولى بسعر مليون و25 ألف جنيه بدلاً من 698 ألف جنيه، و مليون و135 ألف بدلاً من 806 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما شهدت الفئة الثالثة بسعر مليون و199 ألف جنيه بدلاً من 955 ألف جنيه، و مليون و295 ألف جنيه للفئة الرابعة، وتعتمد السيارة في جميع فئاتها على محرك 1500 سي سي، بقوة 169 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.  

سيارات نيسان ستروين بيستون تقنية الفيديو

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