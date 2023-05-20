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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم دمياط يحصد مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م.

وهنأ المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، الطالبة مريم احمد عيد عوض من مدرسة مسعد الباز الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية  لحصولها علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في "المستوى الاول" لمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

 

والطالبة دعاء هشام عبد الغفور من مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات بادارة دمياط التعليمية لحصولها علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في "المستوى الثالث" للمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية.

واعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لكل من ساهم وساعد في حصد تلك النتائج المشرفة وللتوجية العام للغة العربية والتربية الدينية بقيادة هاله الشربيني الموجه العام متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.

 

دمياط الأول على مستوى الجمهورية الثقافة الإسلامية المركز الأول أم المؤمنين دمياط التعليميه لغة العربية مسابقة القرآن مديرية التربية والتعليم

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