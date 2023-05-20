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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية تحصد الثالث على مستوى الجمهورية و18 مركز ا متميزا فى مسابقة القرآن الكريم

احد المكرمين
احد المكرمين

 أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية نتيجة مسابقة القرآن الكريم بعد ورودها من الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بفوز الطالب محمد حسين عزمي بمدرسه محلة دمنة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية بالمركز الثالث جمهورى المستوى الثانى وحصلت الدقهليه على ١٨ مركزا للطلاب المتميزين  ويتقدم ناصر شعبان  وكيل وزارة تعليم الدقهلية وهانى عنتر وكيل مديرية تعليم الدقهلية بأرق التهانى للطالب محمد حسين عزمي  لحصوله على المركز الثالث جمهورى  متمنيا له مزيدا من التفوق والنجاح.

 

 وقد قدم الشكر لأسرة الطالب لدعمهم وحرصهم على حفظ نجلهمم للقرآن الكريم كما يتقدم بالتهنئة للطلاب الحاصلين  على المراكز  المتميزة معربا عن سعادته وإمتنانه وتقديره  للجهد المتميز المبذول بالمسابقة من توجيه عام التربية الإسلامية  وموجه عام التربية  الإسلامية طارق الغازى وتوجيه عام اللغة العربية وموجه عام اللغة العربية طارق الدسوقى .

الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية تعليم الدقهلية للأنشطة الطلابية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية مسابقة القرآن الكريم - ارتفاع نسبة السكر في الدم - مرض السكري

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