سوق السمك الحضاري بالمنيب .. يضم 143 باكية ومبنى إداريًا على أحدث طراز

يفتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، غداً الأحد، سوق السمك الحضاري، الكائن بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة بعد تطويره بالتعاون مع الوكالة الالمانية Giz ، في إطار خطة المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية.



ويعد سوق السمك الجديد بالمنيب، أحد أهم المشاريع التنموية التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz؛ للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعيق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء.



واستهدفت خطة تطوير السوق، مواجهة ومعالجة حالة الفوضى التي كان يتسبب فيها الباعة الجائلين والحفاظ على النسق الحضاري للأسواق في الجيزة، وذلك من خلال نقل سوق السمك القديم من مقره بمنطقة المنيب إلى موقع بديل بشارع ربيع الجيزى بسوق الخضروات والفاكهة حتى انتهاء أعمال التطوير وإنشاء سوق سمك جديد يضم باكيات بيعية مطورة بمساحات مناسبة تستوعب الباعة وتحافظ على مصدر دخلهم، ويتوفر به المرافق والخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية كافة.

ويضم سوق السمك الجديد بالمنيب 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إدارى للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، كما شملت خطة تطويره تحسين ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي لتحقيق عوامل السلامة والأمان.

ويطرح السوق للمواطنين كل أنواع الأسماك بأسعار مخفضة أقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، علاوة على تجهيز شبكة الصرف الصحي به بأعلى المواصفات الفنية، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم تعظيم الاستفادة من السوق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي بأعلي المواصفات الفنية خاصة أنها كانت أكبر المعوقات التي كان يعاني منها السوق في السابق إلي جانب مراجعة شبكة الكهرباء بثلاجة الأسماك وتطويرها لمراعاة عوامل السلامة والأمان.

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