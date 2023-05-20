بعد صورة الدولارات | جمال شعبان : محمد رمضان وجّه لي هذا الطلب

‏قال الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب إن “بعد البوست الذي نشره وانتقد فيه الفنان محمد رمضان بسبب صورة الدولارات الذي نشرها، تواصل معه الفنان محمد رمضان اليوم لأنه شعر أن الكلام كان صادر من القلب وأن النقد كان بطريقة راقية” وقال محمد رمضان له "إنك قدمت للناس و السوشيال الميديا كيفية أن يكون الحوار بشكل راقٍ ومحترم".

‏وتابع جمال شعبان خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الناس بقت حاجة صعبة جدا والانتقادات أصبحت لاذعة وكل واحد مستخبي وراء درع إلكتروني ومتخيل ان كلامه لن يسمع وهذا الكلام غير صحيح كل كلمة بتتسمع وتتشاف.

مؤسسة خيرية لمحمد رمضان

وأضاف جمال شعبان أن محمد رمضان يتبرع للمرضى والفقراء ولكنه لا يحب الإعلان عن ذلك وطلب مني الشهر القادم الذهاب معه لبلدة والدته لمتابعة المساعدات التي تحدث هناك وطلب مني معرفة الحالات التي تحتاج للمساعدات في معهد القلب و الحالات المستعجلة التي تحتاج إلى أجهزة للقلب وأن محمد رمضان رحب بفكرة عمل مؤسسة رمضان الخيرية لمساعدة الناس وكان مرحبا بذلك بشكل كبير.