بحضور وزير التعليم العالي| غدا.. توقيع برتوكول تحالف إقليم الدلتا

صرح الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تستقبل غدا الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و١٣ من رؤساء الجامعات التي تقع في نطاق إقليم الدلتا.

كما سيتم توقيع برتوكول التعاون المشترك " شركاء تحالف إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري" بمشاركة جامعات طنطا والمنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمياط من الجامعات الحكومية، والمنصورة الجديدة والمنصورة الأهلية والمنوفية الاهلية من الجامعات الأهلية، وسمنود التكنولوجية والدلتا التكنولوجية من الجامعات التكنولوجية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وحورس والسلام من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالإقليم.