لن نكون صيدًا سهلاً.. تعليق مثير من مدرب الوداد بشأن مواجهة الأهلي

علق البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، على تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الأهلي.

وكان الوداد قد تعادل في بريتوريا مع صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-2، ليحسم تأهله بشكل رسمي إلى النهائي.

بينما تأهل الأهلي على حساب الترجي، بعدما فاز برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في نصف النهائي.

وقال مدرب الوداد في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة: “الخبرات نجحت في التأهل على حساب صن داونز، وتفوقت على حساب جودة اللاعبين الذين قدموا مباراة جيدة”.

الأهلي ضد الوداد

وتابع: “الوداد لن يكون صيدا سهلًا أمام الأهلي في نهائي البطولة، شخصية البطل تظهر في المباريات الصعبة”.

واختتم: “المباراة أمام الأهلي ستكون صعبة على الوداد، الجميع توقع صعود صن داونز للمباراة النهائية، إلا أن لاعبي فريقي نجحوا في حصد بطاقة التأهل”.