نهائي كبير .. خالد بيومي بعد تأهل الوداد لملاقاة الأهلي بدوري الأبطال

تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد".

وكتب المحلل الرياضي خالد بيومي عبر حسابه علي "تويتر ":" مبروك لوداد الامة ولكل جماهيره العظيمة للمرة الثانية علي التوالي نهائي الكاف الاهلي والوداد نهائي كبير للكبار".

ومن المقرر أن يلتقى الوداد المغربى مع الأهلى، في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا حيث تقام المباراتين فى يونيو المقبل، الذهاب الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة الأحد 11 يونيو.