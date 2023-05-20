معلق شهير : اسأل دائما عن الطرف المقابل للأهلي على لقب القارة

علق المعلق الرياضي الشهير، فارس عوض، على تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي.

وكتب المعلق الإماراتي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "النهائي ٤ على التوالي

النهائي ٦ في اخر ٧ سنوات النهائي ١٦ في تاريخه في أفريقيا، أنت تسأل دائما عن الطرف الذي سيقابل الأهلي المصري على لقب القارة ".



وفاز الأهلي بهدف دون رد أمام نظيره الترجي التونسي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، علمًا بأن الأحمر كان قد فاز بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب.

ومن المنتظر أن يواجه فريق الأهلي، الفريق الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي، مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.