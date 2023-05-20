حملة إزالات مكبرة بمدينة الزينية في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر برئاسة العميد أحمد الهوارى رئيس المركز ، و مشاركة يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز وحنان محمد يوسف سكرتير المركز ومحمد إسماعيل مسئول الأملاك وكل من رئيسي قريتي المدامود قبلي والمدامود بحرى يوسف أحمد وعنتر هلالي وسامي جاد الكريم ومكي عمر سكرتيرى القريتين حملة مكبرة لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد حالة تعد بالزراعة على أرض ملك الدولة بمخالفة القرار الجمهورى رقم 606 لسنة 2022 على مساحة 91 فدان تعدى (الجولف ) ،وحالتين تعدي علي اراضى املاك دولة بمخالفة القرار الجمهورى رقم 283 لسنة 2016 منطقة خدمية ( مدينة الشمس ) عبارة عن تعدى بالزراعة علي مساحة 19 فدان و 10 قيراط و 13 سهم ، وتعدى بالبناء علي مساحة 2725 متر مربع ،عبارة عن مباني بطوب الأبيض وصب سقف بالخرسانة.



إضافة إلى إزالة تعدى بالزراعة لمواطن علي مساحة 3 فدان و 6 قيراط و 18 سهم ملف تقنين مرفوض وغير صالح ( منطقة خدمية بين مدينة الشمس وارض جامعة القاهرة وارض القوات الجوية ) .

وذلك بإجمالي عدد 5 قرارات إزالة، على مساحة بلغت 113 فدان و 17 قيراط و 7 سهم ،وتم التنفيذ بمعدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الزينية وبقوة تأمين من مديرية امن الاقصر ومركز شرطة طيبة وقوات الأمن المركزي بالاقصر برئاسة اللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الاقصر والمقدم عبد الرازق منصور مأمور مركز شرطة طيبة والمقدم محمد شاهين قوات امن مركزى الاقصر والنقيب محمود حلمي رئيس مباحث مركز شرطة طيبة والنقيب عادل الضوى رئيس نقطة شرطة الزينية قبلي .

وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتسليم الاراضي بعد التنفيذ لرؤساء القرى للتحفظ عليها والمرور الدورى عليها لحمايتها لعدم تكرار التعدي.