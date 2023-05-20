مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني : لا إقصاء لأي رأي أو طرح سياسي

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن اللجنة ستعقد جلستين غدا، وهناك 3 قضايا رئيسية للجنة وربما تتفرع عنها قضايا فرعية، لافتا إلى أن اللجنة ستستمع إلى رؤى جميع الأحزاب والمتخصصين والخبراء والشخصيات العامة حول القضايا الرئيسية.

وأوضح «عبد العزيز» فى مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل المذاع على شاشة اكسترا لايف، أن العديد من الأحزاب أرسلت مقترحاتها إلى الأمانة العامة ومجلس أمناء الحوار على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الرؤى تتبلور وفقا لرؤية ومرجعية كل حزب سياسي وأيدلوجيته.

وأشار مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني إلى أن الحوار الوطني يتسع للجميع ولن يكون هناك إقصاء لأي رأي أو طرح سياسي، ونبحث عن المساحات المشتركة التي يمكن البناء عليها، موضحا أن جميع الأحزاب مدعوة للمشاركة في الجلسات.