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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي.. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023: استغل كل فرصة

صدى البلد

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الأحد 21 أبريل على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي وحظك اليوم الأحد 21 مايو 2023

حافظ على موقف إيجابي وسينعكس ذلك في علاقة الحب، اغتنم كل فرصة في العمل، قم باستثمارات جيدة من أجل مستقبل أفضل، تحتاج أيضًا إلى التفكير في صحتك لأن العديد من الأمراض الصغيرة والكبيرة قد تؤثر على يومك.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

هناك مشكلات صحية بسيطة بما في ذلك الصداع والأرق والتعب، قلل من تناول الأطعمة الزيتية والحارة وبدلاً من ذلك أضف المزيد من الخضار الورقية إلى النظام الغذائي. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

قد يكون لدى محترفي تكنولوجيا المعلومات ورسامي الرسوم المتحركة والمهندسين الميكانيكيين أهداف صعبة لتحقيقها اليوم، سيحظى المؤلفون والإعلاميون والمحامون والمهندسون المعماريون وموظفو الطيران ومهندسو السيارات والأكاديميون والمصرفيون بيوم مريح اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفياً

تحلى بالصبر في العلاقة واستمتع بيومك مع شريك حياتك، سوف تزداد ترابطك أقوى اليوم، يمكن أن تكون هناك اختلافات في الرأي لكنها لن تؤثر على حياتك العاطفية، قد يكون لدى بعض الأزواج شكاوى تتعلق بتدخل العائلات لكنها لن تكون خطيرة. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

ستفوز بدعوى قانونية ضد شريك أو أخ، والتي ستجلب لك تعويضًا، اغتنم هذه الفرصة لشراء منزل جديد أو تجديده. 

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