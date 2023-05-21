روسيا تعلن السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم لأحد، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية وذلك بعد 224 يومًا من القتال الشرس، وسط نفي من الجيش الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها نقلته وكالة "تاس": "السيطرة على باخموت جاءت نتيجة عمليات هجومية لمجموعة فاغنر بدعم من مدفعية وطيران الجيش الروسي".

وفي وقت سابق، أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين في مقطع الفيديو الذي بثته خدمته الإعلامية على "تليجرام" وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبانٍ مدمرة "في 20 مايو 2023 ظهر السبت تمت السيطرة على باخموت بالكامل.. من منزل إلى منزل". ويمكن سماع دوي الانفجارات من مسافات بعيدة خلال حديث بريجوجين في المقطع المصور.

وقال بريجوجين إن قوات فاجنر ستبدأ مغادرة باخموت في 25 مايو وستسلم المدينة للجيش الروسي، و"سنقوم بتفتيش كامل للمدينة، وسنقيم مواقع دفاعية ونسلمها للعسكريين. من جهتنا، سنعود الى القواعد".

وأكد بالقول: "قاتلنا في باخموت وحدنا وليس كما جاء في بيانات وزارة الدفاع الروسية.. قواتنا خاضت معارك في باخموت بشكل طوعي حفاظا على مصالح أمتنا".

يأتي ذلك فيما نفى الجيش الأوكراني سيطرة فاجنر الروسية على باخموت بالكامل، وقال متحدث باسم قيادة الجيش الأوكراني في الشرق: "القوات مستمرة في القتال في جنوب غربي باخموت". وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني إن "القتال في باخموت على أشده والوضع حرج.. قواتنا لا تزال تحتفظ ببعض المناطق داخل باخموت".

وباخموت مدينة استراتيجية في الصراع العسكري الدائر بين روسيا وأوكرانيا وتتبادل موسكو وكييف إعلان السيطرة على أجزاء منها بين الحين والآخر.

وبدأ الهجوم الرئيسي على المدينة في 1 أغسطس 2022، حيث أصبحت جبهة باخموت - سوليدار محورًا هامًا للحرب عقب الهجمات الأوكرانية المضادة في خاركيف وخيرسون اعتبارًا من أكتوبر 2022، كونها واحدة من الخطوط الأمامية القليلة في أوكرانيا.