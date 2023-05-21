كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

أثار منشور يتضمن صورا لأسرة طفلين من مدينة بورسعيد عبر الفيس بوك الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال والسخرية، وتحديدا من قبل رواد منتدي صفحة نبض بورسعيد، وهي من أكبر صفحات بورسعيد تهتم بالمواطن في بورسعيد وتنقل الأحداث لحظة بلحظة .

وتضمن المنشور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بعد حب سنتين زياد وسما اتخطبوااا عقبالك عيالكم وتضمن المنشور صورتين لكل من زياد وسما وترتدي سما في الصور فستانا أبيض أما زياد فيرتدي بدلة .

أما عن تعليقات رواد السوشيال ميديا فقد جاءت أغلبها ساخرة من الصور والتي يظهر فيها الطفلان وهم للم يتجاوزا على حد قول البعض العشر سنوات .

وقد جاءت أغلب تعليقات رواد السوشيال ميديا كالتالي:"ضاعت الطفولة" “ كتب الكتاب هيبقى في كراسة 9 أسطر”.