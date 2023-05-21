بحضور صناع السينما.. ختام الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي

اختتمت، أمس السبت، فعاليات الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، والذي أقيم في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من صناع السينما، والنقاد السينمائيين والصحفيين المتخصصين بالشأن الفني.

حفل مهرجان جمعية الفيلم

بدأ حفل الختام بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم اعتلت المسرح مذيعة الحفل دينا يحيى، التي قالت إن شعار المهرجان هذا العام (سينما مصرية مصرية)، وهذه الليلة ستكون مختلفة، ليس فقط من أجل توزيع شهادات الأفضل لعام 2022، ولكن لتكريم ثلاثة من نجومنا الذين أثروا الحياة الفنية.

وأضافت في كلمتها، أنه قبل تكريم نجومنا، لابد ألا ننسى نجومنا الراحلين، الذين أسعدونا بأعمالهم و فارقوا الحياة العام الماضي، وبدأ بعدها عرض فيديو للراحلين على الشاشة.

رئيس المهرجان :

رحبت بعدها برئيس المهرجان مدير التصوير محمود عبدالسميع، ودعته لإلقاء كلمته، والذي رحب بالحضور الكريم، وقال إن جمعية الفيلم تم تأسيسها عام ١٩٦٠، و تزاول نشاطها كل يوم سبت حتى الآن، وقد تم تأسيس المهرجان عام ١٩٧٤، والعام المقبل سيكون اليوبيل الذهبي للمهرجان.

وأضاف: لدينا لائحة مختلفة عن كل المهرجانات، فالأفلام تدخل المهرجان عن طريق استفتاء النقاد و أعضاء جمعية الفيلم، وقد تم إضافة بند للأفلام العربية التي يتم عرضها في دور العرض المصرية.

واستطرد: في العام الماضي فاز فيلما فلسطينيا، ويسرنا عرض فيلما فلسطينيا اليوم في الختام، ولابد من توجيه التحية لمهرجان "العودة "، فلتحيا فلسطين.

تكريمات المهرجان

وقبل البدء في تكريمات المهرجات لرموز السينما المصرية، دعت المذيعة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، و الأستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب، للصعود على المسرح والمشاركة في التكريم.

وبدأت التكريمات لثلاثة من رموز السينما المصرية، الذين ساهموا في إثراء الحياة الفنية لسنوات طويلة، وهم المونتيرة الكبيرة عاشقة السينما سلوى بكير وتسلمها عنها المخرج عمر عبد العزيز، ثم الفنانة القديرة صانعة السعادة إسعاد يونس، وتسلمها عنها المخرج عمر عبدالعزيز نظرًا لمرورها بوعكة صحية، ثم المخرج الذي كانت قضايا المجتمع هي همه الأول القدير عمر عبدالعزيز، وقد وقفوا جميعًا لإلتقاط صورة تذكارية بدروع التكريم.

وعادت المذيعة لجوائز الحفل، حيث نوهت عن إضافة المهرجان منذ العام الماضي لبند هام في اللائحة، وضم الأفلام العربية التي تم عرضها في دور العرض المصرية ضمن الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم.

الأفلام الفائزة



وأضافت أنه يتم اختيار أفضل 3 أفلام بعدد الأصوات، وقد شارك في الاستفتاء لهذا العام 14 فيلم وقامت بعدها بتقديم الثلاثة أفلام الفائزة وهم :

الفيلم الأردني "بنات عبدالرحمن"، للمنتجة شاهيناز العقاد والتي بعثت برسالة محبة من الخارج قائلة : أشكر جمعية الفيلم على منحها افضل فيلم عربي، عندما تأتي الجائزة من مصر يكون لها فرحة أخرى، فالجمهور المصري أو النقاد في مصر لم يخذلوها ابدا، فيما شكر المخرج زيد أبو حمدان جمعية الفيلم على الجائزة وقد بعث برسالة محبة و تقدير من الأردن، وقد تسلم عنهم الجائزة ماريا عادل مدير التسويق والعلاقات العامة بالشركة المنتجة.

الفيلم اللبناني "دفاتر مايا"، للمخرج خليل جريج والمخرجة جوانا حاجي توما، وتسلم الجائزة عنهم أحد فريق الشركة المنتجة.

الفيلم اللبناني "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر، وتسلم الجائزة عنه المؤلفة الموسيقية فجر سليمان.

ووقف الجميع بعدها لإلتقاط صورة تذكارية مع الجوائز.

بدأت بعدها تكريمات الدورة 49 من المهرجان للأفلام التي نافست في المسابقة وتم عرض فيديو قصير لهم على الشاشة وهم 5 أفلام " من أجل زيكو"، "كيرة و الجن"، "قمر 14"، "الجريمة"، "العنكبوت".

وقبل البدء في التكريمات، دعت المذيعة أعضاء لجنة التحكيم للمشاركة في منح الجوائز رحبت بهم وهم، الدكتورة أمل الجمل ، المخرج عادل الأعصر، الأستاذ هشام سليمان ، الناقدة ماجدة موريس، المخرج محمد ياسين ، الدكتور وليد سيف ، ورئيس لجنة التحكيم المخرج والسيناريست إبراهيم الموجي وتحدث المخرج عادل الأعصر، وقال في كلمته، إن المهرجان يحتفي بصناعة السينما وقد تميزت الأفلام المعروضة بالجودة الفنية، أما كتابة السيناريو فافتقدت للإحكام، واللجنة رأت حجب الجائزة فمسئولية جودة السيناريو تقع على عاتق المخرجين كما المؤلفين.

فيما قال رئيس اللجنة إن لجنة التحكيم فوجئت بتفوق كل عناصر الفن السينمائي، ولكن لم يكن السيناريو على نفس الجودة فكان يفتقد للحبكة.

قام الجميع بإلتقاط صورة تذكارية على المسرح، ثم بدأ الإعلان عن الجوائز والتي جاءت على النحو التالي:

جائزة أفضل أفيش

جائزة أفضل أفيش ذهبت للفنان شريف مختار عن فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، وقد تم حجب جائزة أفضل ماكياج، وذهبت جائزة أفضل مؤثرات صوتية لـ تامر مرتضى عن فيلم "كيرة و الجن"، وجائزة أفضل ميكساج صوت لـ أحمد أبو السعد عن فيلمي "كيرة و الجن" و "العنكبوت".

وذهبت جائزة أفضل ملابس للمصممة ناهد نصر الله عن فيلم "كيرة و الجن"، و جائزة أفضل ديكور لـ باسل حسام عن فيلم "كيرة و الجن"، و جائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار هشام نزيه عن فيلم "كيرة و الجن".

وجائزة أفضل مونتاج ذهبت لـ المونتير أحمد حافظ عن فيلم "قمر 14"، ونظرًا لتواجده بمهرجان كان تسلمها عنه المخرج تامر مرتضى، وذهبت جائزة أفضل تصوير لـ أحمد المرسي عن فيلم "كيرة والجن" وتسلمها عنه المخرج مروان حامد نظرًا لتواجده في مهرجان كان.

وتم حجب جائزة أفضل سيناريو، أما جائزة أفضل مخرج فذهبت للمخرج مروان حامد عن فيلم "كيرة والجن"، وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان للفنان خالد أنور عن فيلم"قمر 14"، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان ذهبت للفنانة اللبنانية رزان جمال عن فيلم "كيرة والجن".

وذهبت جائزة أفضل ممثل دور أول للفنان كريم محمود عبد العزيز عن فيلم "من أجل زيكو"، وجائزة أفضل ممثلة دور أول ذهبت للفنانة منة شلبي عن فيلم "من أجل زيكو".

فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان ماجد الكدواني عن فيلم "الجريمة"، وجائزة الإمتياز في التمثيل ذهبت للفنان كريم عبد العزيز عن فيلم "كيرة والجن" وتسلمها عنه المخرج عمر عبدالعزيز، وفاز بجائزة أفضل فيلم في فرعي لجنة التحكيم وتصويت الجمهور " كيرة والجن"، واستحداث لجنة التحكيم جائزة جديدة للأغنية وذهبت لـ أغنية فيلم " من أجل زيكو".

والتقط جميع الفائزين صورة تذكارية على المسرح، وسط تصفيق حار من الجميع، وبعد إنتهاء الحفل، عُرض الفيلم الفلسطيني "حُمى البحر المتوسط" والذي قدمه السيد ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين.