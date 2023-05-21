معا للقمة.. محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة برعاية مستقبل وطن

ينظم حزب مستقبل وطن أمانة شمال سيناء، مبادرة "معاً للقمة" لشرح المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي مجانا، برعاية حزب مستقبل وطن وبإشراف أمانة التعليم والبحث العلمي بقيادة حمزة رضوان، برعاية كاملة من أمانة الشباب بقيادة دكتور كريم صلاح سلام أمين شباب المحافظة.

وأكد رضوان، أن الاقبال في تزايد وإن عدد الراغبين في المشاركة تجاوز 1000 طالب حتى الان في جميع المواد المُعلن عنها بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد… حيث يتم توزيع مذكرات المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية على الطلاب الحاضرين.



وأكد يسري جاسر أمين تنظيم المحافظة، أن جميع المحاضرات مجانية، مقدمة للطلاب وأولياء الأمور، إيماناً من أمانة الحزب بشمال سيناء بالدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن في تنفيذ الفعاليات والمبادرات لخدمة المواطنين.

وأضاف أمين التنظيم، أن جميع المشاركين من المعلمين في المبادرة متطوعين بدون أي مقابل،وإن فعاليات المبادرة مستمرة طوال أيام الأسبوع وتشمل جميع المواد المقررة للصف الثالث الثانوي العام بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد، من خلال قاعات مجهزة بجميع الوسائل التعليمية، بالتنسيق مع أمانات الأقسام التي تشملها المبادرة.

مواعيد المحاضرات:

وتتواصل فعاليات مبادرة "معاً للقمة" ومواعيدها كالتالي:



مادة اللغة الإنجليزية بحضور أحمد صبيح اليوم الأحد في تمام الساعة 2 مساء لطلاب مدينة العريش.

مادة الجيولوجيا بحضور عبدالعزيز مجدي الساعة 12 ظهراً لطلاب مدينة الشيخ زويد.

مادة الرياضيات بحضور طارق شنير الساعة 10 صباحاً لطلاب مدينة بئر العبد.

