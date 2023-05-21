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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22 مايو

الأرصاد
الأرصاد

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد ، 21 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.


 

حالة الطقس اليوم


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم إنخفاضا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بمعدلات تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل، مائل للبرودة فى اخره على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:


العظمى الصغرى

القاهرة35 -23
الإسكندرية 31-21
الإسماعيلية 35- 22
الغردقة 33-23
أسوان 40 - 25
سوهاج 38 - 23
المنيا 37-23

الأرصاد الجوية الصحفي أحمد حمدى القاهرة الكبرى والوجه البحري القاهرة والمحافظات الطقس اليوم

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