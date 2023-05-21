بوتين يهنيء "فاجنر" والجيش الروسي عقب السيطرة على باخموت

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة "فاجنر" وجيش بلاده بعد إعلانهما السيطرة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا .

وذكر الكرملين في بيان له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "بوتين هنأ وحدات فاغنر الهجومية وكذلك جميع جنود وحدات القوات المسلحة الروسية الذين قدموا لها الدعم اللازم لإتمام عملية تحرير أرتيموفسك (باخموت) ".

وكان رئيس "فاجنر" يفغيني بريجوجين، قد أعلن أمس السبت أن قواته سيطرت على باخموت بعد أطول معركة في الحرب الجارية بأوكرانيا، لكن مسؤولي الدفاع الأوكرانيين نفوا ذلك.

بدورها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان إن "المعارك الضارية على مدينة باخموت لا تتوقف".

اعتبر ميخايلو بودولاك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها بريجوجين إنهم استولوا على كل شيء وسيطروا على كل شيء".