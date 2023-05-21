مفاجأة.. عودة نجم الزمالك في الموسم الجديد

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لفريق الاتحاد السكندري ، سيعود من جديد للفارس الأبيض خلال الموسم المقبل.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامجه:" تواصل مسئولي نادى الزمالك مع محمود علاء مدافع الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى، من أجل اخباره بالعودة للقلعة البيضاء عقب انتهاء إعارته للفريق السكندرى.

وأضاف:" يرغب الزمالك في عودة محمود علاء لتدعيم دفاع الزمالك، بعد أن تعرض محمود الونش للإصابة بالرباط الصليبى، وأصبح خط دفاع الزمالك يعانى من النقص العددى، لاسيما وإن الكولومبي أوسوريو رحب بعودة اللاعب بعد أن شاهد بعض الفيديوهات الخاصة به، وتابعه مع فريق زعيم الثغر.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز أمام أسوان بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية.