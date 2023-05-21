بعد تسريب أسئلة امتحانات الإعدادية 2023.. الحبس 7 سنوات عقوبة أعوان شاومينج

عادت من جديد ظاهرة تسريب الإمتحانات مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، حيث ظهرت جروبات شاومينج وهى تقوم بتسريب أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 عبر تطبيق تليجرام.

وتشهد جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداول صور قيل إنها تخص أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وتقوم غرف عمليات الادارات والمديريات التعليمية حاليا بتتبع الصورة المتداولة على تليجرام للتأكد من مطابقتها لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب الان داخل اللجان ، وتحديد مصدرها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : "إن الوزارة مهتمة برصد كل التجاوزات التي تحدث خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، اليوم الأحد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في المواد المذكورة في كل جدول من الجداول المعلنة في المحافظات المذكورة ، وبيانها كالتالي :

الجيزة : الجبر والإحصاء + و الكومبيوتر والتكنولوجيا الحديثة

الشرقية: الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الغربية : الدراسات الاجتماعية

مطروح : الهندسة + التربية الفنية

أسيوط : الهندسة + التربية الدينية .

المنيا : الهندسة + التربية الدينية .

الاسكندرية : اللغة الأجنبية

كفر الشيخ : اللغة الانجليزية + التربية الفنية

القاهرة : اللغة الانجليزية

الوادي الجديد : العلوم

القليوبية : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاقصر : الدراسات “ للجميع” + العلوم والتربية الفنية “للمتخلفين”

المنوفية : العلوم

السويس : اللغة الاجنبية

عقوبة تسريب الإمتحانات

لم يتهاون قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات والذى وافق عليه مجلس النواب السابق فى التصدى لظاهرة الغش فى الامتحانات وحيازة أى أجهزة لإستخدامها فى الغش فى الإمتحانات.

وتنص المادة الأولي من القانون علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

وتعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.