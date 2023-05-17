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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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“شاومينج” لا يتوقف وجمع كلمة “حياة”.. 10 مشاهد من امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

انطلقت اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، وسط إلتزام تام بالقواعد والضوابط المنظمة لسير العملية الامتحانية.

وأدى اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، 200844 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية والخط والإملاء داخل 768 لجنة ، بالإضافة لوجود 7 طلاب يؤدون الإمتحان بمستشفى (57357).
 

مواصفات امتحان اللغة العربية اليوم

وجاءت ورقة امتحان امتحان اللغة العربية الذي أداه اليوم الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، مكونة من 4 صفحات على وجهى الورقة .

وظهرت الأسئلة في ورقة امتحان امتحان اللغة العربية الذي اداه اليوم الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، منسقة بشكل جيد حيث كانت الورقة الإمتحانية واضحة والطباعة جيدة. 


وجاءت أسئلة امتحان امتحان اللغة العربية الذي أداه اليوم الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، واضحة وشاملة لجزئيات المنهج ومتنوعة بين الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية.

وتدرجت اسئلة امتحان اللغة العربية الذي اداه اليوم الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، من السهولة إلى قياس المستويات العليا والأسئلة كانت مناسبة للوقت المحدد للإمتحان مع وجود وقت مناسب للمراجعة 

 

جمع كلمة الحياة

جاء في امتحان اللغة العربية الذي اداه اليوم الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، سؤال جمع كلمة الحياة في سؤال القراءة ضمن موضوع درس الحياة دقائق وثواني .

وطلب واضع امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، من الطلاب جمع كلمة الحياة ، ومنح الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، 4 اختيارات لسؤال جمع كلمة الحياة ، وجاءت الاختيارات المتاحة كالتالي : الحيات - الاحياء - الحيوات - الحيوانات

وجمع كلمة الحياة الذي جاء في امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، اجابته الصحيحة وفقا لما أكده معلمي اللغة العربية هي : الحيوات وهي جمع مؤنث سالم.

وجاء سؤال التعبير الابداعي يطلب من الطالب الكتابة في أحد الموضوعين الآتيين :
- الحفاظ على المرافق العامة واجب ديني ووطني
- والتعاون على انجاز النافع من الأعمال خلق عظيم يساهم في رقي الفرد ونهضة المجتمع

وجاء سؤال القراءة المتحررة عن المتحف المصري الكبير
 

تداول الأسئلة والاجابات على تليجرام 

وقامت جروبات شاومينج على تليجرام بنشر جميع اسئلة امتحان اللغة العربية الذي اداه اليوم الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة . 

وبمجرد نشر أسئلة امتحان امتحان اللغة العربية الذي اداه اليوم الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، بدأ شاومينج ينشر صور الاجابات ، لإتمام عملية الغش الالكتروني المعتادة التي تشهدها الامتحانات كل عام .

 

نقل أوراق الأسئلة من المطبعة 3:30 فجرا

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على استعدادات العاصمة ومدارسها لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة  ، مؤكداً أن هناك عددا كبيرا من قيادات المديرية  يقوموا بهذه المهمة التى تبدأ من قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة  من إستعداد وتجهيز كافة الإجراءات .

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه يتم نقل اوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة من المطبعة المركزية فجرا الساعة 3:30 ، ثم يتم تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة  ، لتقوم الإدارات بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ثم تسليمها المدارس مقار اللجان الإمتحانية حتى تصل لأيدى ابنائنا الطلبة ليبدأ الإمتحان فى المواعيد المحددة ، ثم بعد انتهاء الأمتحانات يتم استلامها وتجميعها لتسلمها مرة أخرى إلى الكتترولات لتبدأ عملية تصحيح الأوراق يوما بعد يوم وهكذا.

آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية

قالت ملك محمود أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوي الطالب المتوسط، وأن مدته كانت مناسبة مع عدد الأسئلة، ولكنه يحتوي علي بعض النقاط الصعبة في جزء النحو.

وعلقت روان ناصر أن الامتحان جاء في مستوي الطالب الأقل من المتوسط، وأن جزئية النحو جاءت بها صعوبات وخاصة الإعراب، ولكن باقي الامتحان في منتهي السهولة.

وأضافت ملك مصطفي "امتحان جميل جدًا وسهل، وأسهل كتير من امتحان التيرم الأول، وياريت باقي الامتحانات زيه".

وقالت ايناس ابراهيم : “امتحان العربى كويس بس النحو فيه تريكة فى الاعراب ، اما القصه فيها سؤال تصحيح ان نجم الدين ذهب الى قصره الذى شيده على النيل فى المنصورة ، والجملة كلها صح ماعدا انه شيد القصر وطلاب كتير اتلخبطوا في السؤال ده، واعتقد دي معلومه تخص امتحان تاريخ لكن لا تخص امتحان عربي

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

  • الأربعاء 17 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا
  • الخميس 18 مايو : الدراسات الاجتماعية من 9 لـ 11 صباحا + التربية الدينية من 11:30 لـ 1 ظهرا
  • السبت 20 مايو : الجبر والإحصاء من 9 لـ 11 صباحا + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30لـ  12:30 ظهرا
  • الأحد 21 مايو : اللغة الاجنبية من 9 صباحا لـ 11 صباحا
  • الاثنين 22 مايو : الهندسة من 9 لـ 11 صباحا  + التربية الفنية من 11:30 لـ 1:30 ظهرا
  • الثلاثاء 23 مايو : العلوم من 0 لـ 11 صباحا

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023
امتحانات الشهادة الإعدادية 2023
امتحانات الشهادة الإعدادية 2023
امتحانات الشهادة الإعدادية 2023
امتحانات الشهادة الإعدادية 2023
امتحانات الشهادة الإعدادية 2023
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