مستشار التضامن: الإحصاء يقوم بحصر المجتمعات الأكثر فقرًا والدولة تقدم برامج الدعم

أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن جهاز الإحصاء يقوم بحصر المجتمعات الأكثر فقرًا حتى تقوم الدولة بدعم المجتمعات الفقيرة، لافتًا إلى أن الدولة تملك الأرقام والبيانات عن المستفيدين من الدعم النقدي؛ والتي تتمثل في مجالات (التعليم - الصحة - تحسين مستوى المعيشة).

وقال هاشم، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مُقدّمة برنامج «صباح البلد»، ورئيس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، و المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن برامج الحماية الدائمة تتمثل في جهود الدولة في جعل المواطن يتكيف مع الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن شبكة الحماية الاجتماعية هنا يكون دورها حماية المواطنين من الفقر.

تكون طارئة أو دائمة

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن أنظمة الحماية الاجتماعية تكون طارئة أو دائمة، لافتًا إلى أن الحماية الطارئة تتمثل في تحرك الدولة في الكوارث والأزمات لحماية المواطنين بشكل عاجل.