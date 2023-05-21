عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار التضامن: الإحصاء يقوم بحصر المجتمعات الأكثر فقرًا والدولة تقدم برامج الدعم

أكدالدكتور صلاح هاشم،
أكدالدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم

أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن جهاز الإحصاء يقوم بحصر المجتمعات الأكثر فقرًا حتى تقوم الدولة بدعم المجتمعات الفقيرة، لافتًا إلى أن الدولة تملك الأرقام والبيانات عن المستفيدين من الدعم النقدي؛ والتي تتمثل في مجالات (التعليم - الصحة - تحسين مستوى المعيشة).

 

وقال هاشم، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مُقدّمة برنامج «صباح البلد»، ورئيس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، و المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن برامج الحماية الدائمة تتمثل في جهود الدولة في جعل المواطن يتكيف مع الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن شبكة الحماية الاجتماعية هنا يكون دورها حماية المواطنين من الفقر.

 

تكون طارئة أو دائمة

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن أنظمة الحماية الاجتماعية تكون طارئة أو دائمة، لافتًا إلى أن الحماية الطارئة تتمثل في تحرك الدولة في الكوارث والأزمات لحماية المواطنين بشكل عاجل.

  

التضامن الاجتماعي الدكتور صلاح هاشم الظروف الاقتصادية برامج الحماية برامج الدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

رياح ترابية وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد

5 طلاب يلقون الحجارة على سيارة المراقبين عقب أداء الامتحان بسوهاج

الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي: لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية

نائب يقترح عمل صدقة جارية باسم أعضاء الشيوخ المتوفين في الفصل التشريعي الأول

الحوار الوطني.. الحزب الاشتراكي: الدولة مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ