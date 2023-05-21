رغم الإقصاء المؤلم.. مدرب صن داونز يدعم الوداد ضد الأهلي

علق رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز، على الوداع المؤلم من الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الوداد المغربي.

وتعادل الوداد مع صن داونز 2-2 في إياب الدور نصف النهائي، ليتأهل الفريق المغربي إلى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي، مستفيدا من أفضلية التسجيل خارج الأرض بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وقال موكوينا:" علينا التعلم من هذه التجارب المؤلمة كدروس، تهانينا لمشجعي الكرة على هذه المباراة الرائعة".

وأضاف:" يبدو الأمر مريرا بعض الشيء بعد الإقصاء من البطولة، ولكن عندما أسمع الإطراءات من الوداد ومدربهم فإنني أتحمل الأمر قليلا".

وأكمل: "على الرغم من الشعور بخيبة أمل، إلا أنني فخور بالفريق على مسيرته الرائعة هذا الموسم، لسوء الحظ، انتهي الأمر بهذه الطريقة".

واختتم: "سنحاول مرة أخرى، وأتمنى للوداد كل التوفيق في النهائي، ونحن سنتعلم مما وقع اليوم وسنتحسن".