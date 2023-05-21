محافظ أسيوط: إنهاء أعمال مشروعات تبطين الترع في مواعيدها

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على نهو الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المقررة لمشروعات تبطين وتأهيل الترع التي تجرى بمراكز وقرى المحافظة لترشيد الفاقد من المياه ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية .

وأشار إلى متابعته الدورية للأعمال الجاري تنفيذها سواء بالمرور الميداني خلال جولاته الدورية أو بعقد اللقاءات والاجتماعات المستمرة أو التقارير التي يتم رفعها للوقوف على معدلات التنفيذ موضحاً أن أعمال التأهيل لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق .

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط والمهندس جلال الدين محمد مدير عام حماية النيل بأسيوط.

تناول اللقاء استعراض بما يتم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه وخطة الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة العقبات وتقديم التسهيلات الممكنة والجهود المبذولة في هذا الشأن لدفع هذا الملف خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.



وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الاعمال وتسريع وتيرة العمل للانتهاء منه في المواعيد المقررة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن واللجان المعنية بمتابعة المشروعات كل في نطاق عمله لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ .

وأكد ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء مشيرًا إلى العمل على الارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة لري المساحات المقررة فضلاً عن الحفاظ على ترشيد المياه والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً.