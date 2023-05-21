عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تناقش موازنات "البترول والغاز" الثلاثاء

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 02023 / 02024 فيما يخص ديوان عام وزارة البترول وموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز  بعد غدا الثلاثاء.

وأكد حسام عوض الله أن قطاعي البترول والغاز من أنجح القطاعات في مصر من حيث الجودة والعائد خاصة بعد الاكتشافات الجديدة وتحقيق عوائد جيدة  خاصة بعد تصدير الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة انتاج المنتجات البترولية محليا مع نجاح استراتيجية وزارة البترول لمواجهة الازمة وذلك رغم الاثار الاقتصادية التي ضربت العالم في مجال الطاقة مع استمرار اثار الحرب الروسية على اوكرانيا وتأثر سوق الطاقة وعدم استقرار الاسعار عالميا.

وأضاف عوض الله أن اللجنة تعقد اجتماع مهما ايضا يوم الاربعاء المقبل لمناقشة موازنة الهيئة العامة للبترول بالسنة المالية 2023 /2024 .

وأشار حسام عوض الله إلى أن اللجنة استضافت خلال اجتماعاتها في دور الانعقاد الحالي وزير البترول حيث استعرض خطة وزارة البترول لمواجهة الاثار الاقتصادية  في مجال الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث استعرض الوزير الخطة التي تضمنت زيادات كبيرة في البحث والتنقيب وتطوير وانشاء مصافي جديدة لتكرير البترول وزيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية سعيا الى الوصل الى الاكتفاء الذاتي وهو ما يتم فعلا مع تحقيق نتائج كبيرة لتطوير مصافي ميدور وشركة اسيوط وانشاء عدد من مصافي التكرير الجديدة ، حيث من المتوقع ان يحقق قطاع البترول فوائض كبيرة للموازنة العامة حيث انه من ابرز القطاعات الناجحة وخاصة في ظل النشاط الكبير لهيئة البترول والمشروعات الاستثمارات البترولية الجديدة والاكتشافات الحديثة وابرزها حقل نور.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية سوق الغاز وزارة البترول موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

شوبير يكشف حقيقة مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

ترشيحاتنا

خطة تهويد.. إسرائيل تخصّص ميزانية لتشجيع المستوطنين الجُدد على السكن في القدس

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بسبب خلافات مالية.. مقتل مجرم علي يد شقيقين بعين شمس

علي الدين هلال: الدولة تدعم الأحزاب ..وحان وقت حوكمتها

الحوار الوطني.. خالد داود: سعيد بتنوع الآراء ونتطلع للقاء مثمر

هل انتهت أطول معركة.. تضارب الأنباء بشأن سيطرة روسيا على حصن أوكرانيا المنيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ