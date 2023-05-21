وكيل مديرية التعليم بالدقهلية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية

تفقد "هانى عنتر" وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية.

ورافقه "راغب مختار " مدير التعليم الثانوي بالمديرية ومشرف عام التصحيح ؛ و"إبراهيم طلعت" رئيس لجنة النظام والمراقبة.



وقد تم تكليف ٢٣٠٠ معلما بأعمال التصحيح، واطمأن عنتر على انتظام العمل فى حجرات التصحيح، وأكد على أن العمل يتم بشكل جيد .



وشدد على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح ، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.



وصرح عنتر بأن التصحيح بدأ يوم الاثنين الموافق ١٥ مايو بتصحيح اللغة العربية والجبر والإحصاء وجاري تصحيح باقى المواد.

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