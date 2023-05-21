بعد أزمتها مع طليقها.. انتشار شائعات كاذبة حول وفاة علا غانم

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة علا غانم، خلال الساعات الماضية بعد انتشار شائعات كاذبة حول وفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تخرج علا غانم، أو أي من بناتها للرد على تلك الشائعات، كذلك لم يكتب والد بناتها وليد الدفراوي، أي منشور عبر فيسبوك للرد على هذه الأكاذيب.

علا غانم ضد و دعوى الخلع

كانت علا غانم قررت رفع دعوى خلع ضد زوجها الثالث عبد العزيز لبيب، رجل الأعمال، فى محكمة الأسرة بقصر النيل، وذلك نظرا لوجود خلافات كثيرة بينهما.

وفي 20 مارس 2018، قررت محكمة الأسرة بقصر النيل، شطب دعوى الطلاق المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث عبد العزيز لبيب، رجل الأعمال، بعد تصالحهما.

استغاثة علا غانم

وبعد أيام قليلة من رفع الفنانة علا غانم دعوى الخلع، خرجت علينا بتعليق مثير عبر حسابها على “إنستجرام”، واستغاثت بالمركز القومي لحقوق المرأة، وقالت: “استغاثة للمركز القومي لحقوق المرأة وللدكتورة مايا، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي، وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل، أغيثوني”.

وأضافت علا غانم، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “تعرضت يوم الجمعة الماضي لهجوم عنيف من قبل بلطجية فى منزلي بقيادة زوجي السابق، وكان معه رجال ونساء ومعهم شوم، وقد شاهدت الشوم والضرب والسحل”.

وأوضحت: “تقدمت ببلاغات إلى الجهات المختصة، وأنتظر عدالة السماء، وفي الحقيقة أن نقابة المهن التمثيلية بأكملها تساندني ممثلة فى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وهو على تواصل دائم معي للاطمئنان عليّ”.

علا غانم

كما كشفت علا غانم في تصريحات صحفية أنها رفعت قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، لوجود خلافات زوجية بينهما، ولكنها لم تنته بسبب سفرها المستمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها عادت في أكتوبر الماضي حتى تنتهي من هذه القضية وتمارس حياتها بصورة طبيبعة.

وتابعت: “سرق تليفوناتي وخواتم في إيدي وإيد أمي ودهبي، وطلعت برا بيتي بالروب اللي عليا في نص الليل، وأنا مش عايزة غير إن كرامتي ترجعلي”.

زوج علا غانم يرد

أما عبد العزيز لبيب، زوج الفنانة علا غانم، فقرر أن يخرج عن صمته ويرد على تصريحات زوجته والاتهامات التي وجهتها له، مؤكدا أن كل ما قيل غير صحيح.

وقال عبد العزيز لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "وصلت إلى المنزل وكان هناك بلطجية داخل الفيلا وتعرضت للضرب على أيديهم"، مضيفا: "عندي قطع في يدي واتضربت واتكسرت من البلطجية المتواجدين في بيتي".

زوج علا غانم

وأضاف: "علا غانم لم تكن في طبيعتها وكانت تحت تأثير المخدرات، وضربتي بزجاجة نبيذ في عيني، ووالدتها ضربتني بقطعة حديد".

وأوضح: "علا غانم تتعاطى المخدرات، وأتمنى إجراء تحليل مخدرات لعلا غانم، وأنا حاليا مضروب من بلطجية بسبب علا غانم، وكل الاتهامات التي اتهمتني بها غير صحيحة".

وتابع: "علا غانم ما زالت على ذمتي ورفعت قضية خلع عليا"، واستطرد: "ابنة علا غانم كانت في مصحة في القاهرة لأنها بتتعالج من تعاطي المخدرات".

وكشف زوج الفنانة علا غانم، عن حجم الإصابات التي لحقت به، قائلا: "علا ووالدتها بالتعاون مع البلطجية، اعتدوا عليا، وحدثت لي بعض الإصابات.. أنا متكسر وعندي قطع في إيدي وواخد 6 غرز، وحاجبي مفتوح 2 سم، وعلا ووالدتها لا يوجد بهما أي إصابات.. إزاي كان معايا بلطجية وأكون كده؟"، لافتا إلى تقدمه ببلاغ ضدها إلى النائب العام.

علا غانم

علا غانم وإصابتها بـ ارتجاج في المخ

بينما نقلت الفنانة علا غانم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وعقب أيام من خلافها مع زوجها واستغاثتها بالمجلس القومي للمرأة، لحمايتها من الاعتداء عليها.

وقالت كاميليا، ابنة الفنانة علا غانم، في تصريحات خاصة لبرنامج "ET بالعربي"، حول حالتها الصحية: "للأسف والدتي حالياً في المستشفى، وتعاني من ارتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

علا غانم

بينما كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل زيارته للفنانة علا غانم في المستشفى.

وقال أشرف زكي، في تصريح خاص لـ صدى البلد: "علا غانم تحسنت حالتها وزُرتها اليوم، ولم يتحدد موعد خروجها".

وقد خرجت علا غانم من غرفة عمليات العظام بأحد المستشفيات الخاصة، بعد خضوعها لعملية جراحية وتركيب شريحة في إصبع يدها اليسرى.

علا غانم وتصويرها فيديو

حلت الفنانة علا غانم ، ضيفة علي أحد البرامج التليفزيونية، بعد خروجها من المستشفي عقب إصابتها بارتجاج في المخ.

وكشفت علا غانم عن مفاجأة من العيارالثقيل خلال حوارها مع قناة الشمس، حيث اكدت ان زوجها كان يقوم بتصوير فيديوهات لها دون علمها منذ اليوم الاول لزواجهما ، بل ارسل بعضهما لها حتي يقوم بتهديدها.

وأضافت علا غانم : أن زوجها هددها بأنه سوف يقوم بتدمير مستقبلها وصورتها أمام جمهورها وأولادها وأزواجهم، وسيجعلهم يكرهونها ، بل إنه حاول أن يتهمها فى شقيقه وأحد أقاربه الذى يقيم فى مصر ، لذا سوف تقاضيه على هذه الاتهمامات الخاصة بالشرف .

علا غانم فى التحقيقات

قررت جهات التحقيق المختصة صرف الفنانة علا غانم وطليقها من سرايا النيابة فى البلاغات المقدمة والمتبادلة بينهما، وتمكين الفنانة علا غانم من الفيلا محل النزاع مناصفة مع زوجها رجال الأعمال.

وأدلت الفنانة علا غانم، بأقوالها في البلاغ المقدم منها ضد زوجها السابق الذي اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى والدتها.

واتهمت الفنانة علا غانم ، زوجها السابق بالاستعانة ببلطجية، وأنه توجه إلى مسكنها بمنطقة شبرامنت وضربها ووالدتها، وهو ما نتج عنه إصابتهما، وتسبب لها في ارتجاج بالمخ وكسر في العظام ونزيف داخلي.

واتهمت علا غانم، زوجها السابق بالاستعانة بالبلطجية من أجل سرقة مشغولاتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل شيء كانوا يستطيعون حمله، وأنها حاولت الفرار منهم على الفور حفاظًا على حياتها.

وأشارت إلى أنها توجهت إلى النيابة لتقديم بلاغ، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن من العودة إلى منزلها مرة أخرى.

طليق علا غانم الأول يرد

كتب وليد الدفراوي - طليق الفنانة علا غانم الأول - منشورا له قبل نحو شهر، في بداية أزمتها مع طليقها رجل الأعمال عبد العزيز حسن، ليكون أول رد له على الأزمة.

وشارك وليد الدفراوي، منشور غامض عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مفداه: «لا حول ولا قوة الا بالله .. منكم لله»، لترد عليه إحدى صديقاته، تستفسر قائلة: «حصل ايه ؟»، فأجاب عليها: «مشاكل علا».

وعلقت صديقة أخرى لـ طليق على غانم الأول، قائلة: «واضح انه انسان كداب وتافه مافيش حد بيسمعله ارمى ورا ضهرك»، فأجابها: «يا ريت ينفع ارمى ورا ظهرى».