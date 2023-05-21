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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالبة وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقيت طالبة مصرعها فيما أصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى بطريق «مصر_ اسكندرية »الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة ايتاي البارود.

ونقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى ايتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

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حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي بالبحيرة 

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل أمام قرية كفر مساعد بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع فتاة  وإصابة شقيقها، و 2 آخرين ونقلوا إلى مستشفى ايتاي العام وحرر المحضر اللازم.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة طالبة تدعى " شروق ياسر عبدالباقي"، 18 سنة، طالبة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاي العام.

 

فيما أصيب شقيقها " عمار"، 20 سنة، طالب في كلية الهندسة، و "رؤية"، 8 سنوات، طالبة، وأصيب أيضا" عمر فتحي حامد، 20 سنة، طالب في كلية الهندسة، عزيزة على محمد، ربة منزل، 43 سنة، جميعهم مقيمون محافظة الإسكندرية ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

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