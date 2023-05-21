البحيرة: ضبط 15.8 طن قمح داخل نقطة تجميع غير رسمية بإيتاي البارود

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، بحملة تموينية مكثفة بإيتاي البارود أسفرت عن:

ضبط 15 طن و 770 كجم قمح محلي موسم توريد 2023 تم تجميعهم داخل آحد المفارش غير الرسمية بإيتاي البارود وتم التحفظ علي الكمية المضبوط ونقلها على سيارات إلى جهات التسويق المعتمدة.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية والتأكد من الإلتزام بالقرارات التموينية المحددة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين