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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التعليم بالجيزة يطمئن على سير امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بلجان الدقي

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، لجان مدارس هدى شعراوي الإعدادية بنات، ومدرسة بدر الإعدادية بنين التابعة لإدارة الدقي التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة هالة كمال.


كما تابع أيضًا لجان مدارس الأورمان الإعدادية بنين التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وذلک بحضور حنان موسى مدير عام الإدارة، حيث أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادة الإحصاء والجبر.

 

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

 

كما اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، من أبنائه الطلاب والطالبات خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي، وأكد على توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان.

 

كما شدد سلومة، على تطبيق أقصى عقوبة لمحاولات الغش حيث إن الشهادة الإعدادية تعتبر بروڤة قوية قبل امتحانات الثانوية العامة.

 

وكذلك عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا وذلک حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

 

وبعد جولته التفقدية تابع وكيل تعليم الجيزة، سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة وذلك من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي) وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 190743 طالب وطالبة بنسبة حضور 98,4%.

ولم ترد أيّة شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.

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