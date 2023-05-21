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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس هيئة الدواء: تسويق المنتج المصري هدف في 2025 للوصول للأسواق العالمية

الدكتور تامر عصام
الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية

أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن كل الدول تسعى إلى تعميق صناعة الدواء، وفى مصر نسعى بخطي مدروسة إلي توقيع اتفاقيات مع دول عربية وأفريقية لتفعيل إجراءات الاستثمار فى قطاع الدواء .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ واامخصصة لمناقشة استراتبجية مستقبل الدواء تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

 وقال الدكتور تامر عصام إلي أن هيئة الدواء تسعي إلي تحقيق الصادرات المصرية فى هذا المجال وهز ما يلزم التوعية بالتسويق والأبحاث لبيع ممتج الدواء المصري فى الخارج .

وأشار الدكتور تامر عصام إلي أن  المواطن المصرى من حقه  أن  يجد الدواء بسعر مناسب له، ولذلك نعمل على تسجيل الدواء المصرى كخطوة أولية فى طريق التصدير .

وأوضح الدكتور تامر عصام إلي أن قطاع الدواء يعد أحد المجالات الاستراتيجية التى تعمل عليها جميع الجهات بالدولة  ،لاسيما وأن هذة الصناعة تقدر بنحو 170 مليار جنيه ،وتحديدا في مجال المستحضرات البشرية.

وقال خلال جلسة مجلس الشيوخ  :أن عدد  المصانع التى تعمل في مجال الدواء تقدر بنحو  174 مصنعا قائما وعدد خطوط الانتاج الأن وصلت لنحو  720 خطا وهى خطوط متميزة.

وأستطرد قائلا :هناك خطة استراتيجية لدعم باقى الصناعات الداعمة لقطاع الدواء فى مصر ،لاسيما وأن بعض الدول الاوروبية خرجت من المنافسة بسبب المواد الخام.

وشدّد رئيس هيئة الدواء المصرية على أننا نعمل على توطين  وتعميق  الصناعات الحيوية  للأمصال واللقاحات وهوما نعمل علي تحقيقه في  225 قائلً: بالتوازى نعمل أيضًا علي البحث والتطوير وقد ساعدنا فى ذلك التجارب السريرية والتى تم تنظيمها وفقا لتشريع.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلي أهمية  المشروع القومى لمشتقات البلازما، لافتًا إلي أن هناك 3 مصانع تعمل فى هذا المجال.

وقال: لدينا صناعة دواء عملاقة ولكن ينقصنا التسويق ونعمل  بشكل واسع على تحقيق هذة الخطوة من خلال  تنظيم مؤتمرات للدواء بحضور الشركات العالمية.

رئيس هيئة الدواء المصرية صناعة الدواء الاستثمار قطاع الدواء جلسة مجلس الشيوخ

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