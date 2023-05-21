انتخاب خالد عبدالغفار رئيسًا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب لفترة ثالثة على التوالي

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، اختيار الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، لفترة ثالثة على التوالي.



جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب، الذي عقد اليوم الأحد في مدينة جنيف السويسرية، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.



وأشار عبدالغفار إلى أن انتخاب وزير الصحة، رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس، جاء بإجماع أصوات وزراء الصحة العرب، مضيفا أنه تم انتخاب الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة صحة مملكة البحرين نائبًا لرئيس المكتب.



