قرار جديد من المالية بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة

أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ونص القرار على:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 34 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النص الآتي:
وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي بقدمه بنفسه أو من يمثله قانونا معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الإضافية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 17/5/2023.