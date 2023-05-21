سهلة وبسيطة.. المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري

يسعي الكثير من التجار وأصحاب المنشآت الصناعية إلي معرفة خطوات استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري خاصة أنها من بين المستندات الهامة من أجل ممارسة النشاط الصناعي والتجاري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية

هناك مجموعة من المستندات المطلوب توافرها من أجل الحصول البطاقة الضريبية والتي تشمل مايلي :-

ـ تتضمن المستندات المطلوبة صورة من عقد الإيجار أو عقد التمليك للمكان المخصص للمنشأة التجارية أو الصناعية، مثبت بها التاريخ.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الشركة، وإيصال كهرباء حديث، تقدم للمأمورية المختصة، مع أصول المستندات للاطلاع عليها.

ـ كما يلزم تقديم طلب لاستخراج بطاقة الضريبية على النموذج المخصص له، داخل مأمورية الضرائب التابع لها مكان المنشأة الصناعية أو التجارية.

ـ تقوم مأمورية الضرائب بإجراء معاينة للنشاط، قبل استخراج البطاقة.

طريقة استخراج السجل التجاري

- وفيما يخص السجل التجاري يلزم إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة واجب توافرها للحصول على سجل تجاري.

- كما يلزم تقديم صورة من عقد ملكية أو إيجار للمكان بشرط أن يكون موثقًا في الشهر العقاري.

- ومن بين المستندات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري إخطار من شركة الكهرباء التابع لها المنشأة يفيد بتركيب عداد الكهرباء.

بطاقة السجل التجاري الرقمية



وتعد بطاقة السجل التجاري رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة وفروعها، حيث تهدف إلي توفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق بطاقة السجل التجاري الرقمية.



- بطاقة السجل الرقمية ستكون بديلات عن شكل السجل التجاري الورقي.

- بطاقة السحل التجاري الرقمية ملحق به QR Code ويمكن لحامل هذه البطاقة الرقمية استخدامها في الجهات المختلفة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية والمالية.

- يوفر السجل التجاري الرقمي الخدمات للجهات المقيدة بمصلحة السجل التجاري.

- استخدام بطاقة السجل التجاري الرقمي في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي.

- يكون اصدار تلك البطاقة في صورة بطاقة مدفوعة مسبقاً (Pre-Paid Card).