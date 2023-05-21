عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلمى الشيمي تستأنف على حبسها.. والمحكمة تؤجل القضية أسبوعًا

سلمى الشيمي
سلمى الشيمي

أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، قرارها في الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي إلى جلسة 28 مايو القادم.

وكانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، قررت حبس قضية عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، عقب ثبوت اتهامها بتصوير وبث مقاطع خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها عن طريق تحويلات عبر أحد التطبيقات، بعد زيادة نسب المشاهدات.

وبدأت الواقعة، عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام - تيك توك - يوتيوب"، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى "سلمى.ك.ع.م.ال" وشهرتها "سلمى الشيمي"، 29 عاما، وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، أثناء عودتها على الرحلة القادمة من دولة الإمارات "دبي".

تم ترحيل "الشيمي" من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية واستكمال التحقيقات معها أمام نيابة الشئون المالية والتجارية، لوجود محل إقامة للمتهمة بمنطقة البيطاش.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم إحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية، لنظر القضية، والتي أصدرت حكما بالسجن عامين على الشيمي.

 

 

الاسكندرية سلمي الشيمي المحكمة الاقتصادية الاستئناف البلوجر الشهيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب جزر سليمان

قلعة قايتباي تستقبل النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي بهدف في الدوري الإنجليزي

طريقة استخراج فيش جنائي 2023

بداية النهاية.. الدولار الأمريكي ينخفض ​​إلى أدنى مستوى عالميا منذ 25 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ