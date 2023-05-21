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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عالج حالة الفوضى .. سوق السمك بالمنيب نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالجيزة|شاهد

سوق السمك الحضاري
سوق السمك الحضاري بالمنيب

يعتبر سوق السمك الحضاري بالمنيب بعد تطويره، أحد أهم المشاريع التنموية التى نفذتها محافظة الجيزة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz؛ للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعيق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء.

تطوير سوق السمك بالمنيب عالج حالة الفوضى

واستهدفت خطة تطوير السوق، مواجهة ومعالجة حالة الفوضى التي كان يتسبب فيها الباعة الجائلين والحفاظ على النسق الحضاري للأسواق في الجيزة، وذلك من خلال نقل سوق السمك القديم من مقره بمنطقة المنيب إلى موقع بديل بشارع ربيع الجيزى بسوق الخضروات والفاكهة حتى انتهاء أعمال التطوير وإنشاء سوق سمك جديد يضم باكيات بيعية مطورة بمساحات مناسبة تستوعب الباعة وتحافظ على مصدر دخلهم، ويتوفر به المرافق والخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية كافة.
ويضم سوق السمك الجديد بالمنيب 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إدارى للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، كما شملت خطة تطويره تحسين ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي لتحقيق عوامل السلامة والأمان.

طرح الأسماك بسوق المنيب الحضاري بأسعار مخفضة

ويطرح السوق للمواطنين كل أنواع الأسماك بأسعار مخفضة أقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، علاوة على تجهيز شبكة الصرف الصحي به بأعلى المواصفات الفنية، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالسوق

كما تم تعظيم الاستفادة من السوق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي بأعلي المواصفات الفنية خاصة أنها كانت أكبر المعوقات التي كان يعاني منها السوق في السابق إلي جانب مراجعة شبكة الكهرباء بثلاجة الأسماك وتطويرها لمراعاة عوامل السلامة والأمان.

سوق السمك الحضاري بالمنيب أحد أهم المشاريع التنموية

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن سوق السمك الحضاري بالمنيب  أحد أهم المشاريع التنموية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية الي جانب توفير فرص عمل.
تصريحات المحافظ جاءت خلال افتتاح سوق السمك الحضاري اليوم ويرافقه المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية و السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة وستيفاني سورنسن نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة وفيرا موراديني مديرة البرنامج بوفد الاتحاد الأوروبي لمصر و ذلك ضمن خطة المحافظة  للتوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما تسببه من مظهر غير حضاري والتواجد غير المنظم للبائعين وما ينتج عنها من إحداث إعاقات واختناقات مرورية.

السوق مقام على مساحة ٢٠٠٠ م2 ويحتوي على ١٤٣ باكية

وأشار محافظ الجيزة ان السوق مقام علي مساحة ٢٠٠٠ م2 ويحتوي على ١٤٣ باكية للبائعين مجهزة باعلي المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحي واماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للاسماك بمختلف انواعها  ووسائل الحماية المدنية والاطفاء وكاميرات المراقبة والاضاءات اللازمة بالاضافه الي انه ملحق به مبني خدمي مقام علي مساحه ١٣٧م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين علي السوق وجميعها معايير تجعل منه نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالمحافظة حيث أنه أنشئ على أعلى مستوى خدمى.

السوق مقام بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية

وأكد المحافظ ان المشروع مقام من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية وذلك ضمن بروتوكول عمل شمل تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والرصف ورفع كفاءة لمدارس ومراكز شباب وبنية تحتية بأحياء بولاق الدكرور والوراق وجنوب  .
وثمن اللواء أحمد راشد دور الجهات المشاركة في تحقيق الرؤية التنموية للدولة 2030 والتي تشهد رعاية واهتمام القيادة السياسية مؤكداً على التعاون المثمر بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات لتحسين حياة المواطنين . 

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