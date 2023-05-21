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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي في فلسطين

صدى البلد

انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة وهم" معهد غزة بنين- معهد غزة فتيات- معهد خانيونس بنين- معهد خانيونس فتيات- معهد الشمال بنين- معهد الشمال فتيات"، للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث أدى الطلاب العلمي والأدبي الامتحان بمادة القرآن الكريم.

وتفقد الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية بدولة فلسطين الامتحانات في أول أيام انطلاقها، مؤكدًا أن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية حرصت على توفير كافة احتياجات مقر اللجان والتي يبلغ عددها (31) لجنة لـ 430 طالب وطالبة، وتم توفير الأجواء التي تتناسب مع الاحتياجات  النفسية والذهنية للطلبة خلال انعقاد الامتحانات.

وأوضح عميد المعاهد الأزهرية بدولة  فلسطين  أن أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية توضع من قبل الإدارة المركزية للامتحانات في جمهورية مصر العربية، حيث إنها تراعي مستوى جميع الطلاب ومعايير الورقة الامتحانية، كما تقوم الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين بإرسال أوراق الإجابة إلى مشيخة الأزهر عبر معبر رفح البري عن طريق سفارة دولة فلسطين في القاهرة، ليتم تصحيحها واستخراج النتائج من لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة.

من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد دولة فلسطين شهدت هذا العام لأول مرة إرسال أرقام الجلوس وبطاقات التعارف وكشوف المناداة من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، وذلك نتيجة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لدولة فلسطين من خلال برنامج التسجيل الإلكتروني المعد لذلك من الإدارة المركزية، وذلك تيسيرا على الطلاب وضمانا لصحة البيانات وسرعة استخدامها في أعمال الامتحانات المختلفة.

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