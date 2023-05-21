نقلة تاريخية وعلامة مضيئة .. العلاقات المصرية العمانية نموذج فريد وتعاون مثمر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وذلك في أول زيارة له للقاهرة، والتي من المقرر لها أن تستمر لمدة يومين.



تأتي زيارة سلطان عمان للقاهرة، في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، وتشمل فعاليات الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث كافة جوانب التعاون التى من شأنها أن ترتقى بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التى تلبى الغايات المنشودة فى جميع المجالات، وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين وفقا بما أعلنه البلاط السلطاني العماني.



علاقات أخوة وتنسيق وتشاور

وعلى مدار تاريخها تشهد العلاقات المصرية العمانية حالة من التميز، يتوجها علاقات الأخوة والصداقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشقيقه السلطان هيثم بن طارق، ويجمعها تشاور وتنسيق مستمر بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

و تهدف زيارة السلطان هيثم بن طارق الى القاعرة إلى مناقشة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين التي استمرت على مدار سنين في نمو ملحوظ وتأتي هذه الزيارة في ظل احتفال البلدين بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي شهدت توافقًا كبيرًا في الاتجاهات السياسية وازدهارًا واضحًا في المجالات الاقتصادية والثقافية.

وعلى مدار تاريخهما ارتبطت القاهرة ومسقط بعلاقات جيدة وقوية في مختلف المجالات، وكان هناك دائمًا توافق واقتراب واضح بين السياسات المصرية والعمانية، وما يجمع بين القاهرة ومسقط في سياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين، والسعي الدائم إلى حفظ الاستقرار والأمن والعلاقات الجيدة في المنطقة.



زيارة تاريخية لسلطان عمان للقاهرة

من جانبه أكد سفير سلطنة عمان بالقاهرة مندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير عبدالله الرحبى؛ أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمثابة زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة فى يناير 2020، كما أنها تأتى عقب انعقاد القمة العربية فى جدة والتى شاركت فيها سلطنة عمان وكانت مشاركة فاعلة لترميم البيت العربى، وسط زخم وطموح عربى كبير رسخته النتائج الإيجابية التى حققتها القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين التى اختتمت أعمالها فى جدة أمس الجمعة.



ووصف سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر بأنها تفتح فصلا جديدا من العلاقة بين البلدين، وتمثل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.

تعاون اقتصادي وتجاري

وتضم زيارة سلطات العماني للقاهرة وفدا رسميا رفيع المستوى لا سيما الجانب الاقتصادي حيث إن البلدين الشقيقين يسعيان إلى الدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم التبادل التجاري، حيث أنه سينظم خلال الزيارة منتـدى الأعمال العماني المصري الذي سيعرض المقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان بالإضافة إلى التشريعات والنظم والبنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.



اتفاقيات ومذكرات تفاهم

ومن المنتظر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وسلطنه عمان، منها الداعمة للجوانب الاقتصادية المضافة إلى المذكرات القائمـة مثـل المذكرات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ورسائل التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو 2022 م .