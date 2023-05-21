أقوى دعاء لقضاء الدين.. وهذه الآيات لقضاء الحوائج

أقوى دعاء لقضاء الدين، أصبح محل بحث الكثير عبر جوجل نظرا لقلة ذات اليد وكثرة الديون والغلاء والقروض البنكية عند الناس، لكن الثقة في الله واليقين ستسدد الديون، والإلحاح في الدعاء، والنية في سداد الديون وترديد أقوى دعاء لسداد الديون لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للصحابي معاذ بن جبل يا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دين لأداه الله عنك، قال: نعم يا رسول الله، قال قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شئ قدير، رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.



وأقوى دعاء لقضاء الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد قال هذا الدعاء وهو يعاني من همٍّ أو حزنٍ إلا أذهب الله حزنه وفرج له همه: اللَّهُمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي حديث إسناده صحيح رواه عبد الله بن مسعود أخرجه أحمد.

-اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتهِ.



- اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.-

-اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

أقوى دعاء لقضاء الدين دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ مالكَ المُلْكِ، اللَّهُمَّ اغنني مِنَ الفقرِ واقضِ عنِّي الدَّينَ وتوفَّني في عِبادتِك وجهادٍ في سبيلِك) ورد في كتاب مجمع الزوائد للهيثمي، وهذا الدعاء أيضاً ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، حيث كان معاذ يختبئ من رجل له دينٌ عند معاذ، فقال له رسول الله أن يردد هذا الدعاء الذي يُزيلُ له دينه لو كان بثقل الجبل.

-اللَّهُمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ حديث صحيح رواه أبو هريرة

-اللَّهُمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ حديث صحيح .



دعاء قضاء الدين والفقر

دعاء قضاء الدين والفقر، الصدق والنية والتوبة، أمور متكاملة ومطلوبة في دعاء قضاء الدين والفقر، والثقة في الله حتى يستجيب دعاؤنا والإلحاح كثيرا على الله في دعاء قضاء الدين والفقر والحرص على كثرة الدعاء أثناء السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفيما يلي دعاء قضاء الدين والفقر.

ونقول في دعاء قضاء الدين والفقر، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ حديث صحيح رواه أبو سعيد الخدري وورد في كتاب الجامع الصغير، وقد ذكر فيه أبو سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه قول هذا الدعاء لأنه يُذهِب الهمَّ ويقضي الدين.

-اللَّهُمَّ أصلحْ لي دينِي ووسِّعْ لي في دارِي وباركْ لي في رزقِي) روى هذا الحديث أبو موسى الأشعري وورد في كتاب مجمع الزوائد، ويُقال في نص هذا الحديث أن الرسول الكريم قاله ذات مرة بعد أن توضأ وصلى، وهو يشمل الدعاء للفرج في الرزق ما يمكن الإنسان من سداد دينه.

-اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ.

آيات لقضاء الدين والحوائج

-يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّـهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) سورة فاطر الآية 3. يرشدنا الله تعالى إلى دوام الذكر لنعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى، فهو وحده جل جلاله القادر على الخلق والبعث بالرزق لنا.

-فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا) سورة نوح الآيات 10-11-12، يدلنا الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة على مفتاح الرزق في مختلف الأمور، المال والبنون والأمطار، ألا وهو الاستغفار الدائم لله تبارك وتعالى.

- اللَّهُمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ وبعضُهم يزيدُ علَى صاحبِهِ) رواه أبو بكرة نفيع بن الحارث وورد في صحيح أبي داوود، وفيه رجاءٌ من الله تعالى بالرحمة وإصلاح الأمور وانفراج الأحوال، وهو من أفضل أدعية فك الكرب والهمّ وطلب الفرج.

(لا إلَهَ إلّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَواتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ) حديث صحيح ورد في صحيح البخاري، وقيل في رواية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الحديث في أوقات الكرب.

من الأذكار المستحبة لقضاء الدين وقضاء الحوائج قراءة سورة العاديات: (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا* فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا* فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا* فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا* إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ* وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ* وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ* أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ* وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ* إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ).