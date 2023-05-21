نور الطيب تتوج ببطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

توجت نور الطيب لاعبة المنتخب الوطني ونجمة نادي هليوبوليس للإسكواش، بلقب بطولة مانشستر المفتوحة التي أقيمت بمدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة من 17 وحتى 21 مايو الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وحصدت "الطيب" اللقب بعد تغلبها على نظيرتها البلجيكية "نيلي جيليس" بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-9، 11-7، 5-11، 11-9"، في لقاء استغرق 64 دقيقة.

واستهلت لاعبة نادي هليوبوليس مشوارها في البطولة من ثمن النهائي حيث فازت على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3-0، ثم فازت على الماليزية سيفاسنجاري سبرامانيام بنتيجة 3-1 بربع النهائي، قبل أن تفوز على الإنجليزية جورجينا كيندي بنفس النتيجة في نصف النهائي.

الجدير بالذكر، أن النيوزيلاندية جويل كينج هي حاملة لقب البطولة الماضية عقب فوزها على الإنجليزية سارة جان بييري بنتيجة 3-0.