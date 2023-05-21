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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغريم فيسبوك 746 مليون يورو لإساءة استخدام معلومات المستخدم

مالك فيسبوك
مالك فيسبوك

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها نشر اليوم الأحد أنه سيتم تغريم فيسبوك أكثر من 746 مليون يورو، بالإضافة إلي طلب فيسبوك تعليق عمليات نقل البيانات إلى الولايات المتحدة، حيث تستعد أيرلندا لمعاقبة شبكة التواصل الاجتماعي بسبب تعاملها مع سياسة معلومات المستخدم.

الغرامة، التي أبلغت عنها بلومبرج لأول مرة ومن المتوقع أن يتم تأكيدها غدًا الاثنين، ستحقق رقمًا قياسيًا لخرق اللوائح العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، متجاوزة 746 مليون يورو التي فرضتها لوكسمبورج على أمازون في عام 2021.

من المتوقع أيضًا أن يوقف قرار لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة المنظمة الرئيسية لخصوصية فيسبوك ومالكها شركة ميتا عبر الاتحاد الأوروبي، عمليات نقل البيانات من مستخدمي فيسبوك الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.

ومن غير المرجح أن يدخل الحكم حيز التنفيذ على الفور. بل من المتوقع أن يتم منح ميتا فترة سماح للامتثال للقرار، ما قد يدفع بأي تعليق إلى الخريف، ومن المتوقع أن تستأنف الشركة ضد القرار.

يتعلق الحكم بالطعن القانوني الذي قدمه الناشط النمساوي بشأن الخصوصية، ماكس شرمس، بشأن المخاوف الناتجة عن كشف إدوارد سنودن بأن بيانات المستخدمين الأوروبيين ليست محمية بشكل كافٍ من وكالات المخابرات الأمريكية عند نقلها عبر المحيط الأطلسي.

في أحدث نتائج ربع سنوية لشركة ميتا، قالت الشركة إنه بدون "وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات" "لن تتمكن على الأرجح من تقديم عدد من منتجاتنا وخدماتنا الأكثر أهمية ، بما في ذلك فيسبوك وانستجرام في أوروبا".

وفرضت هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية غرامات على شركة ميتا، التي تمتلك أيضًا انستجرام وواتس آب، ما يقرب من مليار يورو منذ سبتمبر 2021.

فيسبوك يورو معلومات المستخدم الجارديان انستجرام

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