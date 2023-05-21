يسلملي ذوقهم.. نادية مصطفى تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

طرحت النجمة المصرية نادية مصطفى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "يسلملي ذوقهم" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية "يسلملي ذوقهم

جاءت أغنية "يسلملي ذوقهم"باللهجة المصرية، وقدمت نادية مصطفى عملاً غنائياً راقياً من حيث مستوى الكلمة والموضوع، إضافة إلى اللحن الذي جاء من النمط الطربي الشعبي وبأسلوب عصري، وشكل تكاملاً مع التوزيع الموسيقي.

على صعيد الصورة، حمل كليب أغنية "يسلملي ذوقهم" توقيع المخرجة رودينا حاطوم، وتم تصويره في الأهرامات وقصر محمد علي، وظهرت نادية مصطفى بأربع إطلالات مختلفة ومنوعة من حيث الستايل.

أغنية "يسلملي ذوقهم" من كلمات نور عبدالله والحان د. مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة واحمد حسام.

وكانت قد أعربت الفنانة نادية مصطفى -عضو نقابة المهن الموسيقية- عن سعادتها بتكريم الفنان مصطفى كامل لها، تقديرا لجهودها وأعمالها التي أثرت بها الغناء المصري والعربي.

وقالت نادية مصطفى: «سعيدة وفرحانة طبعًا كعضو مجلس الإدارة في النقابة.. وبشكر طبعًا مصطفى كامل اللي هو بنقول عليه دلوقتي قائد المسيرة».

وتابعت نادية مصطفى: «في قرارات اتخذت لصالح أعضاء الجمعية العمومية من بداية ما تولى واحنا كنا اخدين قبل كده قرارات مثلا زيادة المعاش.. كان المفروض ان بيتزود المعاش كل ست شهور وهو عمل زيادة تانية اول ما مسك كرسي النقابة وتولى المنصب».