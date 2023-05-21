مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي بهدف في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على نظيره تشيلسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 12.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: ووالكر، لويس، أكانجى، لابورت.

خط الوسط: فيليبس، جوميز، بالمر.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، رياض محرز، فيل فودين.

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيلفا، تشالوباه، فوفانا، أزبيليكوتا، لويس هال.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، كالاجر، لوفتس تشيك.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، كاى هافيرتز.

وكان نادي مانشستر سيتي قد حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 رسميًا قبل جولتين من المسابقة.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، بينما يأتي فريق تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.