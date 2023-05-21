عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي بهدف في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على نظيره تشيلسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 12.

تشكيل مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: ووالكر، لويس، أكانجى، لابورت.

خط الوسط: فيليبس، جوميز، بالمر.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، رياض محرز، فيل فودين.

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيلفا، تشالوباه، فوفانا، أزبيليكوتا، لويس هال.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، كالاجر، لوفتس تشيك.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، كاى هافيرتز.

وكان نادي مانشستر سيتي قد حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 رسميًا قبل جولتين من المسابقة.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، بينما يأتي فريق تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الانجليزي الممتاز تشكيل مانشستر سيتي تشكيل تشيلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

مقتل حفيد علي الكسار دهسا بـ سيارة في البحيرة

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية

أحمد موسى: أناشد إدارة الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الوداد.. فيديو

الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

قوات بوتين "منهكة".. قائد روسي سابق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ